ABD'li Demokrat senatörden Selahattin Demirtaş paylaşımı

T24 Dış Haberler

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı hatırlatarak eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıldır tutuklu olduğuna dikkat çekti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığı'nın Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapmasından memnun olduğunu ifade eden Van Hollen, "Trump bunu çok uzun süre önce yapmalıydı" yazdı.

Van Hollen, "Aynı zamanda adil olmayan bir şekilde tutuklanan binlerce Türk vatandaşını da unutmamalıyız. Bu isimlerin arasında eski cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisinin lideri Demirtaş 4 yılı aşkın süredir cezaevinde" yazan senatör, "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onun ve Kavala'nın tutukluluğunun haksız olduğu hakkındaki kararlarını duymazdan gelmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Senatör Chris Van Hollen, 2019 ve 2020 yıllarında bazı senatörlerin Beyaz Saray'a yazdıkları ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden mektupların Demokrat önderlerindendi.

ABD Dışişleri'nden Kavala çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü iş insanı ve Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması için" çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Kavala'ya yönelik yanıltıcı suçlamalar, hâlâ cezaevinde olması, davalarının birleştirilmesi gibi yöntemlerle duruşmaların sonuçlanmasının sürekli ertelenmesi hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygıyı baltalamaktadır" denildi.

Açıklamada aynı zamanda Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyma çağrısı yapıldı. ABD, "Davanın Türkiye'nin yasalarına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak şeffaf ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasını" istedi.

AİHM, Kavala'nın serbest bırakılması yönünde karar vermişti.

Açıklamada, "ABD vatandaşı olan Henri Barkey'e yönelik suçlamaların da temelsiz olduğuna inanıyor ve davasının adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri de yer aldı.