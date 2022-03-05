ABD'li basketbol yıldızı, Rusya'da gözaltına alındı

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ABD'nin en başarılı kadın basketbolu yıldızlarından Brittney Griner'ın bavulunda uyuşturucu yağı içeren elektronik sigara kartuşları bulunduğu için Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi, gözaltına alınan kişinin ABD kadın basketbol ligi WNBA'de oynayan ve ABD milli takımı ile iki Olimpik altın madalya kazanmış bir oyuncu olduğunu doğruladı.

Rus haber ajansı TASS, bahsi geçen oyuncunun Phoenix Mercury'de forma giyen ve 7 kez All-Star olan Griner olduğunu doğruladı.

Griner, Mercury'nin yanı sıra 2015'ten bu yana Rus takımı UMMC Ekaterinburg için de forma giyiyordu.