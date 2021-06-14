ABD'li baba-oğul, Japonya'daki davada eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçışına yardım ettiklerini kabul etti

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin Japonya'da görülen davada, Michael-Peter Taylor isimli baba oğul, Ghosn'un kaçmasına yardım ettiklerini kabul etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, geçen yıl ABD'den Japonya'ya iade edilen 60 yaşındaki Michael Taylor ve oğlu 28 yaşındaki Peter Taylor, ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçışına yardım etmekle suçlanan baba oğul, suçlamaları dinledikten sonra yargıcın "Suçlamalarla ilgili bir yanlış var mı?" sorusuna "Yok" yanıtını verdi.

Michael ve Peter Taylor, geçen yıl mart ayında Ghosn'un 2019'daki kaçışıyla olan bağlantıları gerekçesiyle Japonya'ya getirilmişti. İkili, bir suçlunun kaçmasına yardım etmek ya da barındırma suçlamalarından üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olacak. Öte yandan ABD'li baba-oğul, Japonya'ya gönderilmeden önce cezalarının bir bölümünü yatmıştı. Japonya'da ne kadar hapis cezası alacakları bilinmiyor.

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı.