ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a mektup: Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike

Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı:

"ABD’li 11 Kongre üyesi Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi. Türkiye'ye F-16 satılmamalı yönetim satışı onaylarsa Kongre bloklar. F-35’ler S400’den dolayı verilmedi . Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike."

"Ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız"

Günay'ın paylaşımında yer alan mektupta Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, "ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız" ifadesini kullandı.