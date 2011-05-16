-ABD, LADİN'İN EVDE OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLDİ WASHINGTON (A.A) - 16.05.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Amerikan özel birliği Navy Seals üyelerinin El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'daki evine operasyon düzenlediği sırada istihbaratın doğruluğuna dair tereddütlerinin olduğunu söyledi. Gates, Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan "60 Minutes" (60 Dakika) adlı programda yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon konusunda, "Dürüst olmam gerekirse, çok endişeliydim. İstihbarata dair gerçek tereddütlerim vardı. Bin Ladin'in evde olup olmadığı konusundaki belirsizlik düzeyi, bende endişeye yol açmıştı. Onun orada olduğuna dair doğrudan bir kanıt yoktu, hepsi dolaylıydı. Ancak elimizdeki istihbarat, muhtemelen 2001 yılından bu yana en iyisiydi" diye konuştu. Robert Gates, ABD Başkanı Barack Obama'nın operasyon düzenleme kararının, istihbaratın belirsizliği ve operasyonun taşıdığı riskler düşünüldüğünde, bir ABD başkanının bugüne kadar almış olduğu "en cesur kararlardan" biri olduğunu kaydetti. Bin Ladin'in ölümünün Afganistan'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini hızlandırabileceği şeklinde bir tespitte bulunmak için erken olduğunu ifade eden Gates, "Ancak bu yılın sonuna kadar, Afganistan'da kritik noktayı atlatmış ve daha fazla askerin evlerine dönebileceği bir pozisyonda olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.