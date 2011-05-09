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Dünya

ABD LADİN VERİLERİNİ PAYLAŞACAK PARİS (A.A)

09 Mayıs 2011 22:19

-ABD LADİN VERİLERİNİ PAYLAŞACAK PARİS (A.A) - 09.05.2011 - Amerikan Adalet Bakanı Eric Holder, ABD'nin El Kaide lideri Usame Bin Ladin ve El Kaide operasyonlarıyla ilgili yeni bilgileri, en kısa sürede müttefikleriyle paylaşacağını söyledi. Holder, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in ölümüyle "dünyanın daha güvenli bir yer olduğunu, ancak dünyanın güvende olmadığını" belirterek, ABD ve müttefiklerinin terörizm belasıyla hala mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Holder, Amerikalı güvenlik yetkililerinin, 1 Mayıstaki Bin Ladin operasyonunda ele geçirilen cep telefonları, hard diskler ve bilgisayarlardaki büyük miktardaki istihbarat üzerinde dikkatle çalıştığını da vurguladı.

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