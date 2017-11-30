ABD: Kuzey Kore'yi tamamıyla yok ederiz

Dünyaya Pyongyang'la tüm diplomatik ve ticari ilişkileri kesme çağrısında bulunan ABD, savaş çıkması durumunda Kuzey Kore rejimini "tamamıyla yok etmekle" tehdit etti.

Kuzey Kore'nin Salı günü gerçekleştirdiği yeni balistik füze denemesi üzerine Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi'nde bir acil durum toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Dün Kuzey Kore'nin diktatörü dünyayı savaştan uzaklaştırmayan, aksine savaşa daha da yaklaştıran bir seçim yaptı" dedi. Haley, "Savaş çıktığı takdirde, emin olun, Kuzey Kore rejimi tamamıyla yok edilecek" şeklinde konuştu.

"Tüm ilişkileri kesin"

Konsey'de yaptığı konuşmada Haley, "Tüm milletleri Kuzey Kore'yle tüm ilişkileri kesmeye davet ediyoruz" dedi. Haley, Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin'in Devlet Başkanı Şi Jinping'e de "Kuzey Kore'ye petrol ticaretini tamamen kesme" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin denediği son füzenin ABD'nin her noktasını vurabilecek kapasiteye sahip olduğu iddia ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "hasta kukla" olarak nitelemiş ve bu ülkeyi yeni "büyük" yaptırımlarla tehdit etmişti.

Daha önce en son 15 Eylül'de orta menzilli balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, Kasım ayında ABD tarafından "teröre destek veren devletler" listesine eklenmişti.

Washington yönetiminin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları artırma hamlesine karşılık Pyongyang, ABD'nin kararının "ciddi provokasyon" olduğunu belirterek yaptırımların asla işe yaramayacağını savunmuştu.

DW/AFP,BÜ/CÖ

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