ABD Kuzey Kore'nin ticaret ortaklarına yaptırım uygulayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile yasadışı ticari ilişkilerde bulunan ülkelere yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Tillerson, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Salı günü yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın söz konusu ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulayıp uygulamama konusunda kısa süre içerisinde bir karar vereceklerini de sözlerine ekledi.

Ancak, Tillerson kast ettiğinin hangi ülkeler olduğunu söylemedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, nükleer silah ve füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırmanın yollarını arıyor.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasaklanmış olmasına karşın kısa bir süre önce gerçekleştirdiği testler uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.

Kuzey Kore'nin ABD'ye ulaşabilecek kapasiteye sahip balistik bir füze geliştirme yolunda ilerleme kaydettiği düşünülüyor.

Tillerson, Kuzey Kore'nin en önemli müttefiklerinden biri olan Çin ile önümüzdeki hafta yapılacak olan üst düzey temaslarda bu konunun da ele alınacağını belirtti.

Çin'in Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artmaya yönelik taahhütlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bir soru üzerine Tillerson, "Teyit edebildiğimiz kadarıyla bazı adımlar, üstelik somut adımlar attılar" dedi.