ABD: Kuzey Kore’nin hidrojen bombası denemesine gereken yanıtı vereceğiz

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi yaptığını açıklaması başta ABD olmak üzere tüm dünyada tepkilere neden oldu. Gelişme üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantı yapacağı öne sürüldü. ABD, Kuzey Kore'ye "gereken yanıtı vereceğiz" dedi.

Sözcü’nün haberine göre Reuters’a adının gizli kalması kaydıyla konuşan bir diplomat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu gelişmeyi değerlendirmek üzere bu sabah toplantı yapmayı planladığını söyledi. Bir başka yetkili ise toplantının kapalı kapılar ardından gerçekleştirileceğini aktardı.

Güney Kore: Önlem alacağız

Güney Kore’den ise “aralarında Birleşmiş Milletler yaptırımlarının da aralarında bulunduğu tüm muhtemel önlemleri alacağız” açıklaması geldi.

Japonya: Sert cevap vereceğiz

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Kuzey Kore’nin hamlesini “ülkesinin güvenliğine tehdit” olarak değerlendirirdi. Abe, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi olarak ülkemiz, ABD, Güney Kore, Çin ve Rusya ile koordinasyon halinde Kuzey Kore’ye sert cevap verecektir.” dedi.

ABD: Gereken yanıtı vereceğiz

ABD’den gelen açıklamada ise “Kuzey Kore tarafından yapılan provokasyona gereken yanıtın verileceği” belirtildi. Pyongyang’a uluslararası zorunluluklara ve taahhütlere riayet edilmesi çağrısında bulunan Beyaz Saray, nükleer deneme iddiasını henüz doğrulayamadıklarının da altını çizdi.

Çin: Şiddetle karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, hidrojen bombasını test eden Kuzey Kore’ye protesto notası vereceklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Hua, Kuzey Kore’ye ciddi mesajlar vereceklerini kaydetti. Sözcü Hua, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

İngiltere: Nükleer müzakereler yeniden başlamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Kuzey Kore ile nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediklerini söyledi. Pekin’de Çin Devlet Müşaviri Yang Jiechi ile görüştükten sonra açıklama yapan Hammond, Kore yarımadasında istikrar için Çin’le mutabık olduklarını belirtti ve Kuzey Kore’ye yaptırımların da sertleştirebileceğini kaydetti.

Fransa'dan 'güçlü tepki gösterelim' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hidrojen bombasını test eden Kuzey Kore’yi kınadı. Hollande, “Fransa, Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesini kınıyor ve uluslararası topluma da güçlü bir tepki göstermesi çağrısında bulunuyor.” açıklamasını yaptı.