T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa karşılığını görecek

"ABD'ye veya müttefiklerimize yapılacak olan her saldırı bozguna uğratılacaktır"

28 Ekim 2017 16:34

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması halinde çok büyük bir askeri karşılık göreceğini söyledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'da konuşan Mattis, "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa hem etkili hem de karşı konulmaz büyüklükte bir askeri cevapla karşılacaktır" dedi.

ABD yönetiminin diplomasiyi tercih ettiğini belirten Mattis, "Ancak ABD'ye veya müttefiklerimize yapılacak olan her saldırı bozguna uğratılacaktır" diye konuştu. Mattis, Birleşik Devletler'in asla nükleer bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini vurguladı.

ETİKETLER

James MattisKuzey KoreABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24