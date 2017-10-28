ABD: Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa karşılığını görecek

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması halinde çok büyük bir askeri karşılık göreceğini söyledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'da konuşan Mattis, "Kuzey Kore nükleer silah kullanırsa hem etkili hem de karşı konulmaz büyüklükte bir askeri cevapla karşılacaktır" dedi.

ABD yönetiminin diplomasiyi tercih ettiğini belirten Mattis, "Ancak ABD'ye veya müttefiklerimize yapılacak olan her saldırı bozguna uğratılacaktır" diye konuştu. Mattis, Birleşik Devletler'in asla nükleer bir Kuzey Kore'yi kabul etmeyeceğini vurguladı.