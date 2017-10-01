ABD: Kuzey Kore görüşmelere ilgi göstermiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Kuzey Kore ile iletişim kanallarının bulunduğunu, ancak Pyongyang’ın şimdiye kadar nükleer silahlardan arınma konusundaki görüşmelere ilgi göstermediğini belirtti.

Nauert’in konuyla ilgili açıklamasında, “Amerikalı diplomatların elinde Kuzey Kore’den resmi kişilerle görüşebileceğimiz birkaç açık kanal bulunuyor” dendi.

Açıklamada ayrıca, “ABD’nin şu anki rejimin yıkılmasına destek verme niyetinde olmadığına, rejimin değişmesini, yarımadanın birleşme sürecinin hızlandırılmasını veya askerlerden arındırılmış bölgenin kuzeyinde güçlerin konuşlandırılmasını hedeflemediğine yönelik açıklamalarımıza rağmen Kuzey Koreli bürokratlar, nükleer silahlardan arınma konusundaki görüşmelere ilgi duyduklarını veya bu görüşmelere hazır olduklarını hiçbir şekilde belli etmediler” ifadelerine yer verildi.