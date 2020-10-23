ABD Küresel Medya Ajansı'nın '404'ü: Aradığınız gibi bir sayfa yok; tıpkı Türkiye'de basın özgürlüğü olmaması gibi

T24 Dış Haberler

VoA ve Radio Free Europe gibi ABD devletine ait haber kuruluşlarını yöneten resmi medya kurumu ABD Küresel Medya Ajansı'nın (US Agency For Global Media, USAGM) internet sitesinde yapılan hatalı aramalarda Türkiye'de basın özgürlüğünün durumuna göndermede bulunan bir mesaj çıkıyor.

Hatalı aramalarda site, "404! Üzgünüz, aradığınız gibi bir sayfa yok. Tıpkı Türkiye'de basın özgürlüğü olmaması gibi" şeklinde uyarı veriyor.

Bu uyarıdaki ülkeler sürekli değişiyor. Listede Türkiye'nin yanı sıra yapılan değerlendirmelere göre özgür bir basına sahip olmayan Küba, Eritre, Venezuela, Libya, Pakistan ve Yemen gibi birçok ülke yer alıyor.

Sitenin basın özgürlüğü ile ilgili bölümünde 2017'de yapılan değerlendirmelere göre basın özgürlüğü notlarını gösteren bir harita yer alıyor. Bu haritada yeşil bölgelerin özgür, sarıların kısmen özgür, kırmızıların da özgür olmayan bir basına sahip olduğu belirtiliyor.