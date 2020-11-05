ABD, küresel iklim krizi mücadelesinde büyük bir adım olan Paris Anlaşması'ndan resmi olarak çekildi

ABD, kritik seçimin sonuçlarını beklerken dün resmi olarak 197 ülkenin imzasının bulunduğu ve bugüne kadar küresel boyutta atılan en büyük adım olarak görülen Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce verdiği bir söz olan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme adımı, dün ülkenin kaderini belirleyecek seçimin sonucu beklenirken gerçekleşti. Küresel ısınmayı tetikleyen karbondioksit üretiminde dünya genelinde ikinci sırada yer alan ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndaki eksikliğinin ne kadar süreceğini ise seçimin sonucu belirleyecek.

Trump'ın rakibi Joe Biden, küresel iklim krizi mücadelesinin en büyük adımlarından biri olan Paris İklim Anlaşması'na bağlı kalacağını daha önce dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) üst düzey yetkilisi Patricia Espinosa, "ABD'nin çekilmesi sözleşmemizde ve iklim krizi mücadelesinde bir eksiklik bırakacak" dedi. Espinosa, ABD'nin UNFCCC'nin bir parçası olarak kalacağını, yeniden Paris Anlaşması'na katılabileceğini söyledi.

ABD’nin Barack Obama döneminde verdiği iklim taahüdünden geri adım atması her yıl atmosfere 3 milyar ton daha fazla karbondioksitin karışması anlamına geliyor.