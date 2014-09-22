'ABD kuklası hükümeti tanımayacağız'



Taliban, Afganistan'da devlet başkanlığı için yarışan eski Maliye Bakanı Eşref Gani ve eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah'ın anlaştığı ulusal birlik hükümetini, "ABD'nin kuklası" olarak tanımlayarak, hükümeti tanımadıklarını açıkladı.

Radikal İslamcı Taliban örgütünün, pazartesi günü gazetecilere yolladığı bir e-postada, Afganların Eşref Gani'nin devlet başkanı olacağı bir hükümeti hiç bir zaman tanımayacaklarını belirttiği bildirildi.

Taliban'ın açıklamasında, "ABD, topraklarımızın ve ülkemizin bize ait olduğunu ve alınacak karar ve imzalanacak antlaşmaların, Dışişleri Bakanı ya da ABD tarafından değil Afganlılar tarafından belirlenmesi gerektiğini anlamak zorunda" dendiği bildirildi.

Taliban'ın ayrıca ülkenin işgalden kurtarılması ve ülke topraklarında gerçek bir İslam devleti kurulması için cihat için mücadeleye devam edeceklerini bildirdiğine yer veriliyor.