ABD, Küba’yı terör listesinden çıkardı

ABD Dışışleri Bakanı John Kerry, Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaran düzenlemeyi imzaladı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Küba’ya 53 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı alan ABD iki ülke arasında ilk esir takasını gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro yaptıkları açıklamalarda diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğine değinmişti. Bu bağlamda her iki ülkede karşılıklı olarak büyükelçilik açılması kararlaştırılmıştı. İyileştirme çalışmaları kapsamında Başkan Obama, Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracaklarını açıklamıştı.