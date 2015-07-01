ABD-Küba ilişkilerinde yeni dönem

ABD Başkanı Barack Obama'nın iki ülke arasında varılan anlaşmaya ilişkin bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

Normalleşme süreci, Küba lideri Raul Castro'nun Obama ile aralık ayında yaptığı görüşme ile başlamıştı.

Terör listesinden çıkarıldı

ABD, Küba'yı 33 yıl sonra terör örgütleri listesinden çıkarmıştı. Küba'ınn listeden çıkarılması iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyordu.

Küba, Soğuk Savaş'ın doruklarındaki 1982 yılında Latin Amerika'daki bilhassa FARC gerillaları gibi Marksist oluşumlara yakınlığı nedeniyle terör listesine alınmıştı.

Başkan Obama, Kongre'ye sunduğu raporda Küba'nın son altı ay içerisinde hiçbir terörist faaliyette bulunmadığını ve Küba hükümetinin gelecekte de "terörizmin desteklenmeyeceğini temin ettiğini" belirtmişti.