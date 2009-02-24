ABD, Küba için günah mı çıkarıyor?

Bu politika terk edilmeli

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Richard Lugar'ın ekibi tarafından hazırlanan rapora göre bu siyaset Washington'ı Havana'yla ilişkilerini geliştirmek isteyen Latin Amerika ve Avrupa'daki müttefikleri karşısında zor durumda bırakıyor.Rapor Obama yönetiminin Küba politikasında yapacağı değişikliğin, muhalefetin de desteğini alabileceğine işaret ediyor.Küba'ya karşı yıllardır sürdürülen ekonomik tecrit politikası, Amerikan dış siyasetinin en tartışmalı unsurlarından biri oldu.Fakat, bu raporun da ortaya koyduğu gibi, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında bu politikanın artık terk edilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başladı.Senatör Richard Lugar'ın ekibi tarafından Küba'ya bir araştırma gezisi sonrasında hazırlanan rapor, "Küba politikası'nın değiştirilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına" başlığını taşıyor. Senatör Lugar, Cumhuriyetçi Parti içindeki en kıdemli siyasetçi ve büyük ağırılığa sahip.Uygulanan ambargonun Küba'ya demokrasi getirme hedefine yardımcı olmadığını belirten Lugar, Beyaz Saray'ın da bunu kabul etmesi ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet edecek bir politika geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.Rapora göre, ambargo dört temel nedenle iyi bir politika değil. Birincisi bu siyaset, Washington'u, Havana'yla ilişkilerini geliştirmek isteyen Latin Amerika ve Avrupa'daki dostlarıyla karşı karşıya getiriyor.İkincisi ambargo, uyuşturucu kaçakçılığı ve göç gibi konularda Küba'yla işbirliği yapılmasını engelliyor.Bu politika, Kübalı liderlere ekonomik sorunlardan Amerika'yı sorumlu tutma fırsatı veriyor. Ve son olarak Amerika, ambargo yüzünden Ada'daki gelişmelere etkide bulunamıyor.Obama yönetimi şimdiye kadar Küba politikasında sınırlı bir değişim mesajı verdi.Ancak Küba siyasetine ilişkin geniş kapsamlı bir değerlendirmenin yapılmakta olduğu biliniyor.Radikal bir politika değişikliği için Kongre'deki iki partinin de desteğine ihtiyaç var. Ve bu rapor, böyle bir adımın Cumhuriyetçi Parti tarafından da destekleneceğine işaret ediyor.