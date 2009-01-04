ABD krize yenildi genç beyinler yurda dönüyor

ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan global kriz yurtdışına verdiğimiz beyin göçlerinin geri dönmesinin önünü açtı. Turkcell, dünya devi şirketlerden 6 çalışanı bünyesine kattı.



ABD merkezli ekonomik kriz, genç beyinlerin tekrar Türkiye’ye dönmesinin önünü açtı. Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı, “Teknoloji merkezi bünyesinde genç beyinlere fikirlerini hayata geçirmeleri için fırsat verdik” dedi.



268 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve ekibi tamamen alanının en iyi isimlerinden oluşturduklarını söyleyen İncedayı, bu bağlamda özellikle yurtdışında çalışan başarılı Türk gençlerine, Türkiye’de de aynı çalışma koşulları sunduklarını ifade etti. İncedayı, kendilerine çok sayıda CV geldiğini belirterek şöyle devam etti:



Dünya devlerinden altı transfer



“Tersine beyin göçü projesi ile şu anda 6 çalışanımız yurtdışında dünyanın en büyük markalarındaki görevlerini bırakarak bizimle çalışmayı tercih etti. Bunda krizin de etkisi büyük. Biz bunu da fırsat bilerek bu değerli beyinlerin ülkelerinde hizmet etmeleri için onlara gereken koşulu sunuyoruz. Ülkemizde Ar-Ge’ye daha fazla önem verilirse, bu gençler burada çalışmak istiyor. Onlara imkan tanınmış olur.”



Kriz ortamında daha çok üretim gerektiğini ve bunun firmaları Ar-Ge’ye yönlendirdiğini söyleyen İncedayı, “Kriz özellikle yazılım sektörüne yaradı. Müşterilerimiz verimliliklerini arttırmak için ürün talep ediyorlar. Biz tamamen Türk mühendislerden oluşan kadromuzla dışa bağımlılığı azaltıyoruz” diye konuştu. Kriz ortamında yazılım sektörü için de yeni fırsatların doğduğuna işaret eden İncedayı, “Bu fırsat şirketler büyür anlamında değil, böyle şirketlerden daha fazla iş beklenir. Ben 2009’da da böyle bir beklenti içindeyim” dedi.

