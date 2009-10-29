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Ekonomi

ABD krizde ilk kez büyüdü

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü. Böylece, ekonomi son bir yıldan uzun süredir ilk kez büyüme kaydetmiş oldu.

29 Ekim 2009 02:00

ABD ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü. Böylece, ekonomi son bir yıldan uzun süredir ilk kez büyüme kaydetmiş oldu.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD'de gayri safi yurtiçi hasıla temmuz-eylül aylarını kapsayan çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,5 büyüdü. Ekonomi, 4 çeyrektir üst üste daralma yaşıyordu.

Ekonomistler, büyümede 787 milyar dolarlık teşvik planının etkisi olduğunu belirtirken, planın sona ermesiyle büyümenin sona erebileceği endişesini taşıyorlar.

ABD ekonomisinin büyümesinde, ağustos ayında sona eren hurda karşılığı otomobil satışı programının da etkisi oldu.


ABD'de toparlanma yavaş bir seyir izlerken, hala işsizlik oranı rekor yüzde 9,8 seviyelerinde kalmayı sürdürüyor.

ABD ekonomisi en son 2008 yılının 2. çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetmişti.

Ekonomik Politikalar Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Dean Baker, ''resesyonun bittiğini söyleyebilirsiniz, ancak böyle hissetmiyoruz'' dedi.

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