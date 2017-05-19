ABD koruma kavgasını Türk Büyükelçi'ye sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretini protesto edenler ile Erdoğan'ın korumaları arasındaki şiddet olaylarına ilişkin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Çarşamba günü Dışişleri'ne çağrıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon ile görüşen Kılıç'a, Washington'ın yaşanan olaylardan dolayı duyduğu endişenin aktarıldığı belirtildi.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde önce Ermeni ve Kürtlerden oluşan bir grup ile Erdoğan taraftarları arasında sözlü tartışma başlamış, ardından Erdoğan'ın korumaları tartışmaya müdahale etmişti.

Olaylara ilişkin korumaların protestoculara fiziksel müdahalede bulunduğu görüntüler yayınlandı. Kavgada 11 kişi yaralanırken, iki kişi gözaltına alındı.

"Burası Türkiye değil"

Büyükelçilik önündeki şiddet olaylarına siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerikan Kongresi'nin etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Parti Senatörü John McCain, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada olaylara tepki gösterirken,"Burası Türkiye değil, burası üçüncü dünya ülkesi değil" dedi.

McCain ayrıca "böyle şeylerin diplomatik olarak yanıtsız bırakılmamasını" istedi ve "Onların büyükelçilerini ABD'den kovmalıyız" dedi. Amerikan Kongresi'nin etkili diğer bir ismi Demokrat Steny Hoyer da "Bunun sonuçları olmalı" şeklinde konuştu.

"Serbest bırakılma nedenleri dokunulmazlık değil"

Washington polisi olay sonrası yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve sorumluların bulunacağını bilgisini vermişti. Açıklamada ayrıca Erdoğan'ın korumalarının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğuna dikkat çekilmişti.

Ancak AP haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Erdoğan'ın kısa süreliğine gözaltına alınan iki korumasının, diplomatik dokunulmazlık nedeniyle değil, uluslararası teamüle göre misafir heyetlerdeki kişilerin tutuklanmamasına yönelik bir gelenek bulunduğu için serbest bırakıldığını söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AP,GA/CÖ