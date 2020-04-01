ABD, Koronavirüs salgını ışığında İran'a veya diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları kaldıracak mı?

T24 Dış haberler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın İran ve Koronavirüs'le mücadele eden diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları kaldırma ihtimali olduğunu belirrti.

Açıklamalar, Washington'ın geçen haftalardaki duruşunda değişikliğe gitmeye başladığını gösterdi.ABD, Birleşmiş Milletler'in yaptığı çağrıya rağmen diğer ülkelere uyguladığı yaptırımlarda geri adım atmamış, bu da tepkiye sebep olmuştu.

Pompeo, İran'a uygulanan yaptırımların arasında insani yardıma karşı bir engel bulunmadığını ifade etti.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Washington'da yaptırımların hafifletilmesinin konuşulup konuşulmadığıyla ilgili soruya; "Politikalarımızı düzenli olarak tekrar değerlendiriyoruz. Tekrar üzerinde durur muyuz- tabii ki!" yanıtını verdi.

Pompeo, bunun çok düşük bir ihtimal olduğunu vurgulasa da, "durum sürekli değişiyor" dedi ve bir politika değişikliğine kapıyı açık bıraktı.

ABD, İran'ın "nükleer silah üretmesini engellemek ve bölgesel aktivitelerini kısıtlamak" amacıyla Tahran'a "maksimum baskı" politikası uyguluyor.

ABD, Koronavirüs salgınına rağmen geçen haftalarda İran'a yaptığı baskıyı arttırdı ve ülkenin petrol ticareti yapmasını zorlaştırdı.

Washington Post köşe yazarı Jackson Diehl, "Pompeo, salgını baskıyı arttırmak için işe yarar bir araç olarak görüyor gibi duruyor" ifadeleriyle Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi.