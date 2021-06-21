ABD: Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulsun

ABD'de Utah Eyalet Başsavcılığı, kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alındığı belirtilen firari iş insanı Sezgin Baran Kormaz’ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi.

Korkmaz'ın varlıkları Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava dosyasına konuldu.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD’nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayımladı.

7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

SBK’nın kara parayla elde ettiği varlıkların Amerikan hazinesine devri isteniyor.

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesini de yayımladı.