ABD Kore'ye çıkarma yapıyor

T24 - Kuzey Kore'nin Güney'e ait bir adayı vurması üzerine 75 savaş uçağı taşıyan ABD gemisi Japonya'dan demir alarak Sarı Deniz'e doğru yola çıktı.



Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye ait bir adayı top ateşine tutmasından bir gün sonra 75 savaş uçağı taşıyan Amerikan uçak gemisi bölgeye gidiyor. Öte yandan Yeon-Pyeong adasına gerçekleşen saldırıda 2 sivilin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı dört, yaralıların sayısı 10 oldu.



ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin sürekli tehdit oluşturduğunu ve bu durumla başedilmesi gerektiğini söyledi. Ancak Obama bu aşamada askeri harekat seçeneği üzerine spekülasyon yapmayacağını kaydetti.



Bununla birlikte George Washington adlı nükleer uçak gemisi, altı bin kişilik mürettebatıyla Japonya'daki deniz üssünden bu sabah demir aldı. Uçak gemisi Pazar gününden itibaren Güney Kore ile ortak tatbikata katılacak. Kuzey Kore, dün Güney Kore'ye ait adaya topçu ateşi açmıştı.





