ABD konut krizinden çıkıyor mu?

T24 - Finansal kriz döneminde büyük darbe yiyen ABD konut sektörüyle ilgili gelen son veri geri dönüş başladı mı sorusunu gündeme getirdi.Hacizli evlerin bilgisini takip eden RealtyTrac tarafından yayımlanan son veriye göre, ülkede ilk çeyrekteki ev haczi davalarının oranı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 geriledi.



Bu dönemde herhangi bir nedenle haciz gelen ev sayısı 681 bin oldu. Böylece, her 191 kişiye bir hacizli ev düştü.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bununla birlikte ilk üç ayda evi elinden alınanların sayısı ise 215 bin kişiyle geçen seneye kıyasla yüzde 17'lik bir gerileme gösterdi.





VERİLER KAFA KARIŞTIRIYOR



Ancak yüz güldüren bu veriler, yine bu sektörde zayıf seyreden mevcut ve yeni inşa edilmiş konut satışlarıyla, fiyatlarda süren gerilemeye bakıldığında karşıtlık arz ediyor.



RealtyTrac's CEO'su James Saccacio, "Haciz girişimleri son üç yılın en düşük seviyesine düşse de emlak piyasası ilk çeyrekte zayıf kalmaya devam etti" dedi.



Bu karşıtlığın nedeni ise daha önce bankaların suni şekilde artırdığı haciz girişimlerinin, dava prosedürünü tamamlayana kadar beklemeleri yönünde çıkan karar sonrası azalmasıyla gerçekleşti.



RealtyTrac sözcüsü Rick Sharga, eğer bankalar prosedürü tamamlamadan haciz davası açmaya devam etseydi bu sayının 681 bin yerine 900 bin civarında gerçekleşeceğini belirtti. Sharga aynı şekilde, geri alınan ev sayısının da 215 yerine 280 ile 300 bin arasında olacağını söyledi.





GİDİŞAT DEĞİŞTİ DEMEK ZOR



Emlak sektöründe danışmanlık faaliyeti gösteren Hope Now şirketinin direktörü Faith Schwartz da yaşanan azalışın, hacizlerin sona erdiğini göstermeye yetecek kadar güçlü olmadığını belirtti. Schwartz, "Yaşanan tüm olumsuzlukların ortasında, eğilimde değişiklik olduğunu saptamak zor" dedi.



Ancak Schwartz, hem haciz davaları hem de borçlarını 60 ya da daha fazla gün geciktirenlerin sayısında yaşanan aylık düşüşün olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Schwartz, daha az kişinin haciz süreciyle karşı karşıya kalmasının, aynı zamanda daha az insanın evini kaybetme riski yaşayacağına işaret ettiğini belirtti.



Bu dönemde, mortgage krizinin derinden hissedildiği Las Vegas'ta dahi yeni haciz sayısı yüzde 8 azaldı.



Nevada, Arizona ve California ise en çok haciz işletilen eyaletler arasında ilk üç sırayı aldı.







