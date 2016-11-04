ABD Konsolosluğu'ndan 'Adana' açıklaması

ABD Adana Konsolosluğu yayınladığı açıklamayla kentte yaşayan yurttaşlarına olabilecek bombalı saldırı ve şiddet eylemlerine karşı yeni bir uyarıda bulundu. Konsolosluk sitesinden yapılan uyarıda 'aşırılık yanlısı grupların Adana'da ABD vatandaşlarına ve diğer yabancılara saldırmak için agresif çabalara girebileceği' belirtildi.

Saldırıların önceden planlanmış olabileceği; silahlı saldırı, kaçırma, bombalama ya da şiddet eylemi şeklinde meydana gelebileceği vurgulanarak, ABD vatandaşlarının dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca ABD'lilerin Türkiye'nin güneydoğusu, Suriye - Türk sınırına yakın yerler ile özellikle büyük kent merkezlerine seyahatten kaçınmaları, turistik yerlerde dahil olmak üzere, büyük kalabalıklardan, siyasi toplantılar ve mitinglerden uzak durmaları istendi.



ABD Adana Konsolosluğu'nun çevresi geçtiğimiz günlerde olası terör saldırılarına karşı yüksek beton bloklarla kapatılmıştı.



Kentte üst seviyede güvenlik önlemi



HDP milletvekillerinin sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Adana şehir merkezindeki kritik noktalar ve halkın yoğun bulunduğu bölgelerdeki güvenlik önlemleri artırıldı. AKP ilçe binaları önüne TOMA ve çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. Karakol ve bürolarda görevli polisler sivil kıyafetli olarak şehrin kalabalık caddelerinde devriye görevi yaptı. Karakol ve emniyete ait ek hizmet binalarının çevre güvenliğinden sorumlu devriye polisleri ise çelik yelekli olarak uzun namlulu silahlarla nöbet tuttu.



Bazı mahallelerde gösteriler yapıldı

Doğu ve Güneydoğu illerinden göç edip Adana'ya yerleşen ailelerin yoğun yaşadığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bazı mahallelerde ise HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla gösteriler düzenlendi. Gösteri yapan gruplara polis TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale etti.