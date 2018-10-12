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ABD Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın tahliye talebine ret

Uluçay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanıyor

12 Ekim 2018 20:16

15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay’ın tahliye talebi reddedildi.

Konsolosluk'ta 30 yılı aşkın bir süredir tercüman olarak görev yapan Şubat 2017'de gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan hemen sonra Mart 2017'de yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Uluçay "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanıyor.

İddianamede Uluçay hakkında Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen askeri operasyonlara karşı "halkı provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştığı ve terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğununa" yönelik bir ihbar yapıldığı belirtiliyor.

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