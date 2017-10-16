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ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve kızı serbest bırakıldı

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un ifadesi doğrultusunda başka bir konsolosluk çalışanı olan N.M.C de ifadeye çağırılmıştı

16 Ekim 2017 20:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ABD konsolosluğu çalışanı N.M.C.'nin eşi ve kızı, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

10 Ekim'de ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un devam eden FETÖ soruşturması kapsamında geçen hafta tutuklanmasının neden olduğu krizin ardından bir başka çalışan olan N.M.C. ifadeye çağrılmıştı. İfadeye çağrılan ve bu kişinin eşi ile oğlu da Amasya'da FETÖ yöneticiliği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konu hakkında şu açıklama yapılmıştı:

"Şüpheli Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler Amasya'da yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C, ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir."

 

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