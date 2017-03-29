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Dünya

ABD Kongresi'nin yakınlarında silah sesleri

Washington'da Kongre binası çevresinde aracını polislerin üzerine süren şahıs gözaltına alındı

29 Mart 2017 20:09

Washington'da bulunan ABD Kongre binası çevresinde silah sesleri duyuldu.

Reuters'ın haberine göre ABD Kongresi polis memurları, üzerlerine araç süren ve polisleri ezmeye çalışan bir adama ateş açtı.

Washington polis departmanı sözcüsü, olayın ardından sürücünün gözaltına alındığını ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Kongre’nin bulunduğu Independence Bulvarı'ndan silah sesleri gelmesi üzerine, binaya giriş çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken yetkililer, bir sürücünün polis aracına çarptıktan sonra otomobiliyle polis memurlarını ezmeye çalıştığını kaydetti.

Washington Polis Departmanı sözcüsünün açıklamasına göre, sürücüyü durdurmak üzere polisler havaya ateş açtı.

Polise, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturma konusunda destek verdiği kaydedildi.

Kısa süre içerisinde şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

 

 

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