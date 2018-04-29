ABD Kongresi'nin en kıdemli üyesi Conyers'e cinsel taciz suçlaması

ABD Kongresi'nin en uzun süredir görev yapan üyesi Demokrat John Conyers, hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ardından Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ndeki görevinden ayrıldı.

Conyers suçlamaları reddetti ancak suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Komite'deki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Adalet Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Conyers hakkındaki iddialar araştırılıyor.

Kadın bir çalışan, Conyers'in kendisine yönelik cinsel tekliflerini geri çevirdiği için kovulduğunu iddia etmişti.

BuzzFeed'in haberine göre 2015'te yapılan gizli bir anlaşma ile kadına şikayetini geri çekmesi için Conyers'in ofisinden 27 bin dolardan fazla para ödendi.

Haberde Conyers'in eski çalışanlarının Conyers'i kadın personele uygunsuz şekilde dokunurken ya da cinsel taleplerde bulunurken gördüklerini belirten ifadeler de yer alıyor.

88 yaşındaki Conyers'in uzun süredir üyesi olduğu komitenin, insan haklarından cinsel istismar suçlarına kadar kanunların doğru uygulanmasına yönelik büyük yetkisi bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Conyers hakkındaki suçlamalarla ilgili araştırma başlattı.