-ABD KONGRESİ'NE "29 EKİM" TASARISI WASHINGTON (A.A) - 15.04.2011 - Ermeni lobisinin ABD Kongresi'nde faaliyetlerini yoğunlaştırdığı nisan ayında, Kongre'deki Türk dostu milletvekilleri de karşı atağa geçti. ABD Kongresi'ndeki Türkiye Dostluk Grubu Eşbaşkanları, Temsilciler Meclisine, Türkiye'ye yönelik övgülerin yer aldığı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu karar tasarısı sundu. Tasarı, eşbaşkanlar Virginia Foxx, Ed Whitfield, Steve Cohen ve Gerry Connolly tarafından verildi. Önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülecek olan 221 sayılı tasarıda, Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde oynadığı kritik rol, Türk ekonomisinin başarılı performansı ve Türk demokrasisi hakkında olumlu ifadeler kullanılarak, Türkiye'nin ABD'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin 29 Ekim 1923 yılında, "modern Türkiye'nin vizyon sahibi lideri ve ilk Cumhurbaşkanı" olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu ve Cumhuriyetin kuruluşunun her yıl 29 Ekim'de kutlandığı belirtilen tasarıda, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009 yılında Türkiye'ye tarihi bir ziyaret düzenleyerek, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri yeniden teyit ettiği ve bu ilişkileri bölgesel konuların çözümünde "model ortaklık" olarak tanımladığı hatırlatılıyor. Tasarıda, "nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, laik, çoğulcu ve yüzü Batı'ya dönük bir demokrasi" olarak tanımlanan Türkiye'nin, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'ya kadar uzanan önemli ve yapıcı bir nüfuza sahip olduğu belirtiliyor. -"ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER TÜRK MODELİNİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU"- Türkiye'nin Balkan ülkeleri arasındaki diyaloğa katkılarına da işaret edilen tasarıda, Ortadoğu'da son dönemde meydana gelen olayların, "canlı demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi olarak Türk modelinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu" kaydediliyor. Tasarıda, Türkiye ve ABD'nin demokrasi, hoşgörü ve çeşitlilik gibi birçok konuda ortak değerlere sahip olduğuna işaret edilerek, ABD'nin kurucularına ülkenin anayasasını yazmakta ilham veren Likyalıların geçmişte Türkiye toprakları içerisinde yaşadığı, Anadolu'nun birçok medeniyetlerin beşiği olduğu hatırlatılıyor. Türk ekonomisinin başarılı performansı ile Türkiye'nin ABD'nin en önemli stratejik ortaklarından biri olması yönünde olumlu ifadelerin yer aldığı tasarıda, Türkiye ve ABD'nin yarım yüzyıldan fazla süredir yakın dost ve müttefik oldukları vurgulanıyor. Tasarıda, Türk Amerikalıların da sanat, bilim, akademi ve iş dünyasına katkılarıyla ABD'nin dokusunun önemli bir parçasını oluşturduğu ve iki ülke arasındaki anlayışın geliştirilmesinde iyi niyet elçileri olarak görev yaptıkları belirtiliyor. Türkiye'nin Batı dünyası için güvenilir bir enerji merkezi haline gelmekte olduğu ifade edilen tasarıda, Türkiye'nin AB üyeliğine de destek veriliyor. Gözlemciler, Kongre'deki Türk dostu milletvekillerinin 29 Ekim'e yönelik tasarıyı nisan ayında sunmasının bilinçli bir tercihi yansıttığına dikkati çekiyorlar.