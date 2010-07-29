ABD Kongresi'nden Türkiye'ye eleştiri

T24- Türkiye'yi Amerikan kongresinde zor bir dönem bekliyor. Kongrenin Dışişleri Komisyonu oturumunda söz alan yaklaşık 20 milletvekilinin çoğunluğu Türkiye'nin İran ve Ortadoğu politikalarını eleştirirken, ilişkilerin önemini vurgulayan milletvekilleri kaygılarını dile getirdiler.



Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oturumda Amerikalı milletvekilleri özellikle İran ve Ortadoğu politikaları konusunda Türk hükümetini eleştirdi. Amerikanın Sesi Radyosu Türkçe haberler servisinin haberi şöyle:



Hükümetin Amerikan yönetimi nezdinde kaygı yaratan İsrail karşıtı söylemi, Kongre'de tepkiyle karşılanıyor. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a ek yaptırım uygulanmasına karşı çıkması buradan bakıldığında Washington'un yanında yer almaması Kongre üyeleri tarafından eleştirildi.



"Amerika'da 'Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu' sorusu daha sık gündeme gelirken, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda, "Türkiye'nin Yeni Dış Politika Yönü ve Türk Amerikan İlişkilerine Etkileri" başlıklı bir oturum düzenlendi. Komisyon başkanı Demokrat Partili California milletvekili Howard Berman, Türkiye'nin politikalarını kaygı verici bulduğunu şöyle söyledi:



"Türkiye'nin İran, İsrail, Filistinlilere yönelik politikalarındaki kaygı verici değişim ve bunun etkilerini değerlendiriyoruz." Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Türkiye'nin yönü ve Amerika'yla stratejik ortaklığına bağlılığı konusunda soru işaretleri var. Benim de bu yönde kaygılarım var" dedi.