ABD Kongresi’nden Türkiye için ifade özgürlüğü tasarısı

Amerikan Kongresi’ne, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesini isteyen bir tasarı sunuldu. Tasarıya iki günde 29 milletvekili destek açıkladı.

Türkiye’de başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yönetim yetkililerinin basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan açıklamalarından sonra ABD Kongresi’ne Türkiye’de ifade özgürlüğü ve insan haklarına saygı gösterilmesini isteyen bir yasa tasarı sunuldu.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Perşembe günü hazırlanan tasarıya destek açıklayan milletvekillerinin sayısı iki günde 29’a ulaştı.

Aralarında Cumhuriyetçi Partili Dana Rohrabacher ve Demokrat Partili Eliot Engel gibi isimlerin de olduğu milletvekilleri tarafından Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin dikkatine sunulan tasarı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, düşünce kuruluşu SETA’nın Washington’da düzenlediği konferansta yaptığı, Türkiye’deki basın özgürlüğü problemlerinin Türk basının “şantaj ve karalama”larından kaynaklandığını iddia ettiği konuşmasından bir gün sonraya denk geldi.

Washington’daki Ulusal Basın Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıda bir dinleyicinin Türkiye’deki basın özgürlüğü problemlerini hatırlatıp “Erdoğan demokratik bir ülkenin lideri olmaktan çok bir diktatöre benziyor” demesi üzerine dinleyiciye cevap veren Kalın, “Maalesef bazı medya kuruluşları Cumhurbaşkanına karşı çok eleştirel.

Kişiliği, özel hayatı... Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim” diye cevap vermişti. Kalın’ın konuşmasından bir gün sonra kaleme alınan 279 sayılı tasarıda ise Temsilciler Meclisi’nin “Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve insan haklarına saygı gösterilmesini istediği” belirtilerek şu üç çağrı sıralandı:

1) Temsilciler Meclisi, Türkiye Hükümeti’ne online ya da sosyal medyada olanlar dahil, ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları derhal kaldırma çağrısı yapar.

2) Temsilciler Meclisi, Türkiye Hükümeti’nden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’e olan taahhütlerine uygun biçimde evrensel insan haklarına tam anlamıyla saygı göstermesini ister.

3) Temsilciler Meclisi, ABD’nin Türkiye halkıyla olan uzun süreli ortaklığı ve dostluğunu bir kez daha vurgular.

Kalın konuşmadan ayrıldı

SETA’daki konuşmasının ardından Amerikan Kongresi’nde de görüşmeler yapan Kalın, temaslarıyla ilgili gazetecilere bilgi vermedi. Dolayısıyla Kalın’ın SETA’da basın özgürlüğünü hedef alan sözlerinin ardından Amerikan Kongresi’ne böyle bir tasarı sunulmasıyla ilgili yorumunun ne olduğu da öğrenilemedi. Diplomatik kaynaklar, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da bir kısmına eşlik ettiği Kalın’ın görüşmelerinin “özel” olduğunu belirttiler. Kalın’ın Kongre yetkilileri dışında Washington’da Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın üç numarası Wendy Sherman ile bir araya geldiği öğrenildi. Obama’nın Ortadoğu’dan sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Mally’in ise Kalın’la görüşmediği aktarıldı.