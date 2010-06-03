ABD Kongresi'nden İsrail'e destek

T24- ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, İsrail'in güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla "Gazze filosu"nu durdurma hakkının bulunduğunu öne sürerken, birçok Kongre üyesi de, ablukayı savunarak İsrail'e destek verdi. Biden "İsrail'in bilme hakkı var. Hamas ile savaş halinde. Kaçak silahların sokulup sokulmadığını bilme hakkı var" dedi.





İsrail, ABD'nin soruşturma önerisini beğenmedi





İsrail'in gemilere, Gazze'nin yerine biraz daha kuzeyinde yüklerini boşaltabileceklerini söylediğini kaydeden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, İsrail'in o gemiye komando indirme hakkı olup olmadığını tartışılabileceğini belirterek, "Ancak gerçek şudur ki, İsrail'in bilme hakkı var. Hamas ile savaş halinde. Kaçak silahların sokulup sokulmadığını bilme hakkı var" dedi. Söyleşi sırasında Hamas'ı da suçlayan Biden, "Orada acı çeken insanlar, sıradan Filistinlilere yardım amacıyla yükün Gazze'ye gitmesi için biz İsrail'e baskı yaparken ve dünya İsrail'e baskı yaparken, ne olur? Hamas, yüke el koyar, bir depoya yerleştirir ve onu satar" ifadelerini de kullandı.



Kongre üyelerinden İsrail'e destek



Bu arada, dünya çapında İsrail'in yaygın bir biçimde kınanmasına karşın Kongre'nin birçok üyesi, İsrail'e destek çıktığı belirtiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı demokrat Nancy Pelosi, operasyon sırasında can kaybının medana gelmesinden üzüntü duyduğunu belirtirken, olay için "Kalıcı ve kapsamlı bir bölgesel barışın sağlanması aciliyetine vurgu yapıyor" dedi.



Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ise İsrail'in "doğru yaparak kendi savunma hakkını" kullandığını öne sürdü. Haaretz gazetesine göre Hoyer, "Hamas, İsrail'in var olma hakkını tanıyarak, şiddetten vazgeçerek ve (rehin İsrailli asker) Gilad Shalit'i serbest bırakarak ablukayı her an son verebilir" şeklinde konuştu.



Cumhuriyetçi Grubu Başkanı Eric Cantor da, ablukanın "Hamas'ı, İsrail'e saldırmak ve masum insanları öldürmeyi sürdürmek için ihtiyacı duyduğu silahlar ve ham maddelerin ele geçirmesini engellemek için" sürdürüldüğünü söyledi.