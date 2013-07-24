ABD Kongresi'nde 'telekulak yasası' tartışılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray, Kongre'ye, telefon kayıtlarını Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) izlemesini engelleme girişimlerini reddetme çağrısında bulundu ve bunun ciddi bir istihbarat açığına neden olacağını savundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kongre'de yapılacak oylama öncesinde, Başkan Barack Obama'nın sözcüsü, NSA'e getirilecek her türlü kısıtlamanın, terörle mücadelede önemli bir silahın kaybedilmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı General Keith Alexander, dün Kongre üyeleriyle çeşitli görüşmeler yaparak bu tasarıyı reddetmeleri için lobi çalışmaları yürütmüştü.

NSA'in çalışmalarını eleştiren kesimler, telefon dinleme ve internetteki faaliyetlerinin kişilik haklarının ihlâli olduğunu savunuyorlar.

Ulusal Güvenlik Kurumu'nun gizli dinlemeler yaptığı, eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle ortaya çıkmıştı.

Bu ifşaatın ardından önce Hong Kong'a kaçan Snowden, halen Moskova'da yaptığı sığınma başvurularının sonucunu bekliyor.

NSA'in bütçesinde kesinti girişimi

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Justin Amash, NSA'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan her telefon konuşmasını kaydetmesini sağlayan programın bütçesini kesmek amacıyla savunma harcamaları yasasında bir değişiklik önergesi hazırladı.

Amash, "Hazırladığım değişiklik, NSA'in soruşturma altında olmayan kişilerin özel bilgilerini toplamasına olanak sağlayan bütçeyi kesmeyi amaçlıyor" dedi.

Yasa değişikliği tasarısı, yapılacak görüşmelerin ardından bugün ilerleyen saatlerde oylanacak.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri John Conyers ve Jared Polis de 'masum Amerikalılar'ın kişisel bilgilerinin gereksiz yere devlete ait bir veri tabanında toplanmasına karşı çıkmak amacıyla' değişikliğe destek veren siyasetçiler.

Ancak Beyaz Saray yönetimi, bu girişimi eleştirerek, istihbarat servislerinin, terörle mücadelede ellerindeki önemli bir gücü kaybedeceğini savundu.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, "Bu yaklaşım iyi düşünülüp planlanmış bir adım değil. Temsilciler Meclisi'nden bu değişikliği reddetmesini, bunun yerine, ulusumuzun güvenliğini en iyi şekilde sağlayacak araçların neler olacağıyla ilgili bir değerlendirme yapmasını istiyoruz" dedi.

Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı General Keith Alexander, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, üyeleriyle ayrı ayrı biraraya gelerek bu yasa değişikliği tasarısını reddetmeleri için ikna etmeye çalıştı.

Görüşmelerinin ardından CNN televizyonunda bir programa katılan Alexander, "Herkesin, kişilik haklarını ve kişiye özel bilgileri korumak istediği ve ülkesinin güvenliğini sağlamayı istediği ortada. Bu bizim başlıca sorumluluğumuz. Ama sorun, bunun nasıl yapılacağı. Hem vatandaşların güvenliğini sağlayıp hem de kişilik haklarının korunmasını güvence altına almalısınız. Bu çok zor bir görev" dedi.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Kurumu'yla ilgili bilgileri basına sızdıran Edward Snowden'ın Rusya'ya yaptığı sığınma başvurusunun sonucu bekleniyor.

Haftalardır Moskova'da havaalanında tutulan Snowden'ın avukatı, Rusya Federal Göç Dairesi'nin, başvuru hakkında karar verme süresinin bugün dolacağını açıkladı.