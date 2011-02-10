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Dünya

ABD KONGRESİNDE ''SKANDAL'' İSTİFA WASHINGTON (A.A)

10 Şubat 2011 10:40

-ABD KONGRESİNDE ''SKANDAL'' İSTİFA WASHINGTON (A.A) - 10.02.2011 - ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Christopher Lee, internet üzerinden bir kadınla görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Temsilciler Meclisi New York milletvekili olan, evli ve bir çocuk babası Lee'nin, Craigslist adlı internet sitesinde bir kadınla görüştüğü haberi ve kadına gönderdiği bel üstü çıplak fotoğrafı "Gawker" adlı bir dedikodu sitesinde yayımlandı. "Gawker"a, Lee ile yazışmaları ve fotoğrafları gönderen Lee'nin görüştüğü kadının, Craigslist'in "Erkek Arayan Kadınlar" bölümüne ilan verdiği, Lee ile de bu sayede görüşmeye başladıklarını söylediği belirtildi.  Lee, bu haber üzerine istifasını açıkladı. İstifa açıklamasında, davranışın ailesi, çalışanları ve seçmenlerine verdiği zarardan dolayı pişman olduğunu belirten Lee, "Hepsinden, samimiyetimle ve derinden özür diliyorum. Çok büyük bir hata yaptım ve onların beni affetmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.

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