ABD Kongresi'nde rekor sayıda kadın görev yapacak

T24 Haber Merkezi

ABD'de yapılan ara seçimlerde rekor sayıda kadın Kongre'ye girdi. ABD'nin yasama organı olan Kongre'yi Temsilciler Meclisi ve Senato oluşturuyor. ABD Kongresi içinde 111 kadın yeni dönemde görev alacak.

CNN US'in tahminlerine göre Temsilciler Meclisi'nde yer alan 65 kadın temsilci tekrar seçilirken, bu sayıya 31 yeni kadın temsilci eklenecek. Bu sonuçlarla birlikte yeni dönem en çok kadın temsilcinin görev yaptığı yasama dönemi olacak. Bu seçimlerden önceki rekor 85 kadın temsilciydi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Senato'daki kadın sayısı da 11'e çıkacak ve 8 eyaletin kadın valisi olacak.

Temsilciler Meclisi'ndeki bazı kadınlarla birlikte bazı ilkler gerçekleştirecek. Rashida Tlaib ve Ilhan Omar Kongre'de görev yapacak ilk Müslüman kadınlar olacak. Lezbiyen bir MMA dövüşçüsü olan Sharice Davids, Temsilciler Meclisi'ne giren ilk kızılderili kadın oldu.