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Dünya

ABD Kongresi’nde Patrikhane tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir tasarıyla Türkiye’ye, Fener Rum Patrikhanesi’nin haklarına saygı çağrısında bulunuldu

11 Mart 2009 02:00

ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir tasarıyla Türkiye’ye, Fener Rum Patrikhanesi’nin haklarına ve dini özgürlüklerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu

ABD Kongresi’ne Demokrat ve Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı, Türkiye tanımadığı halde Patrikhane'den “ekümenik” olarak bahsediyor ve Türkiye’den “Patrikhane'nin haklarına, dini özgürlüklerine saygı göstermesini” istiyor.

İstanbul’daki Patrikhane'nin, dünyanın en eski ve ikinci büyük Hıristiyan kilisesi olduğuna işaret edilen tasarıda, Patrik Bartholomeos’un, dünyanın önde gelen dini liderlerinden biri olduğu, dünyada 300 milyon Ortodoks Hıristiyan'ı temsil ettiği ve Kongre’den altın madalya almış bir lider olduğu belirtiliyor.

Kara tasarısında, “Türkiye dışında bütün dünya, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ni ekümenik olarak tanıyor” denildi.

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