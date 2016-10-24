ABD Kongresi'nde milletvekilinden 'Esad'ı öldürelim' önerisi

ABD Kongresi'nde Dış İlişkiler Konseyi'nin düzenlediği basına kapalı toplantıda söz alan bir yetkilinin Suriye krizini, Beşar Esad'ı öldürerek çözmeyi önerdiği öne sürüldü.

Toplantıya katıldığı belirtilen kaynağın Foreign Policy'e yaptığı açıklamaya göre, "Esad'a suikast düzenlemeye ne dersiniz?" sorusunun muhatabı olan eski Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü Philip Gordon'du.

"Öldürsek de bir şey değişmez"

Sputnik'te yer alan habere göre, kaynak, "Gordon, öneriyi reddetti. Bunun kanuna aykırı olduğunu ve bir fark yaratmayacağını, zira Rusya ve İran'ın Suriye'deki çıkarlarının güncelliğini koruyacağını ifade etti" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden bir kaynak ise, "Esad herhangi bir nedenle ölse ya da öldürülse bile, krizin özünde köklü bir değişiklik yaşanmaz" görüşünü dile getirdi.

Öneriyi kimin sunduğu belirtilmedi

ABD Kongresi'ndeki toplantının geçen hafta yapıldığı belirtilirken, öneriyi sunan yetkilinin kim olduğu ifade edilmedi. ABD'de 1976 yılında kabul edilen bir kararname, hükümet yetkililerinin siyasi cinayette ya da siyasi cinayet hazırlığında yer almasını yasaklıyor.