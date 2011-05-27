-ABD KONGRESİ'NDE ATATÜRK'E ÖVGÜ WASHINGTON (A.A) - 27.05.2011 - ABD Kongresi'nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı anıldı ve ulu önder Atatürk ile ilgili övgü dolu sözler kayda geçirildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti Tennessee milletvekili Steve Cohen, 19 Mayıs bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yayımlayarak, bunu Kongre kayıtlarına geçirdi. Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubu'nun da eşbaşkanı olan Cohen, açıklamasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türkiye için önemine değindi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, Avrupa ile Ortadoğu'nun kesiştiği yerde, Osmanlı Devleti'nin küllerinden laik demokratik bir ülke kurduğunu" hatırlatan Cohen, Atatürk'ün ekonomi, eğitim, hukuki ve siyasi alanda çok geniş çapta reformlar yaptığını belirterek, şu övgü dolu sözleri kullandı: "Bunlar arasında, saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, erkekler ve kadınların eşit olarak görülmesi, yeni alfabeye geçilmesi ve laik kanunların yürürlüğe konulması gibi bazı devasa reformlar da yer alıyor. Atatürk, ülkesinin, hukukun üstünlüğünün olduğu, demokratik ve Batı yanlısı laik devletlerden biri olması yönünde vizyona sahipti. Türk halkının desteği ve liderliğiyle bu amaçlara doğru süratle ama istikrarlı biçimde ilerledi. Atatürk, kadın haklarını savundu ve bilim ve eğitimin, yalnızca bireysel gelişimin değil, aynı zamanda tüm ülkenin gelişiminin de kilidi olduğuna inandı. Görevde bulunduğu süre boyunca, kadınları doktor, avukat, mühendis, bilim insanı olmaları ve politikaya katılmaları yönünde teşvik etti. Arap Baharı'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da çarpıcı değişimlere öncülük etmekte olduğu bir dönemde, Atatürk'ün mirası bugün daha da aşikar. Türkiye'nin tarihinde, dünya genelindeki mevcut duruma uygulanabilecek dersler var. Doğru liderlik ve kararlılıkla, demokrasi kök salabilir ve bölgede müreffeh bir geleceğin temellerini atabilir."