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Dünya

ABD Kongresi'nde 8 saati aşkın konuştu; rekor kırdı

Konuşmasının ardından Pelosi'ye bir not verilerek Kongre'de yapılan en uzun süre konuşma rekorunu kırdığı iletildi

08 Şubat 2018 11:02

ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’nin ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını savunan konuşması 8 saat 7 dakika sürdü. Pelosi'ni 8 saati aşkın konuşması rekor kırdı.

Pelosi, konuşmasında DACA programı sayesinde ABD’de iş bulan insanların başarı hikayelerini anlattı. Ardından Pelosi’ye bir not verilerek, Kongre’de yapılan en uzun süre konuşma rekorunu kırdığı iletildi. Bu not üzerine ise Pelosi, “Kongre tarihçileri, 1909 yılından bu yana Kongre’de en uzun konuşmayı benim yaptığımı söylediler” ifadesini kullandı.

Pelosi’nin konuşmasına Kongre’deki Demokrat Partililer genel olarak olumlu tepkiler verirken Demokrat Partinin Illinois Temsilcisi Luis Gutierrez “umarım Cumhuriyetçiler karşısında da güçlü durmaya devam edebilir" dedi.

Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, “Pelosi’nin olumlu yaklaşımlarını gördük. Bu kendisi için çok iyi. Konuşması da harikaydı. Fakat önemli olan Cumhuriyetçilerin baskılarına rağmen prensiplerine sahip çıkmasıdır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında, DACA programını 6 ay içerisinde sona erdireceğini açıklamıştı.

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