-ABD KONGRESİ'NDE "SEKS SKANDALI" WASHINGTON (A.A) - 26.07.2011 - ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili bir üyesi daha ''seks skandalı'' nedeniyle istifa edecek. Oregon Milletvekili David Wu, seçim kampanyasına bağışta bulunan birinin 18 yaşındaki kızıyla rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor. Temsilciler Meclisi'nde 7 dönemdir görev yapan 56 yaşındaki Wu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle meclisteki demokratların lideri Nancy Pelosi tarafından Meclis Etik Komitesi'ne sevk edilmişti. Wu, bugün yaptığı açıklamada, ABD'deki borç krizinin çözümünün ardından istifa etmeyi planladığını kaydetti. Hakkındaki suçlamayla ilgili somut bir değerlendirmede bulunmayan Wu, istifasının ailesi, Temsilciler Meclisi ve çalışma arkadaşları açısından doğru bir yaklaşım olacağını belirtti. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili bir diğer üyesi, New York Milletvekili Anthony Weiner da genç bir kadına sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden çıplak fotoğraflarını gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.