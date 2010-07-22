-ABD KONGRESİNDE "AGHET-BİR SOYKIRIM" BELGESELİ WASHINGTON (A.A) - 22.07.2010 - ABD Kongresi'nde, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yer veren "Aghet-Bir Soykırım" adlı belgesel gösterildi. Temsilciler Meclisi'nin çalışma binalarından Rayburn'de düzenlenen gösterime, Kongre'deki Ermeni lobisinin önemli isimlerinden Demokrat Parti California milletvekili Adam Schiff evsahipliği yaptı. Gösterime, Kongre'de Ermeni tezlerinin diğer önemli savunucuları arasında yer alan Demokrat Parti California milletvekili Brad Sherman ile Demokrat Parti New Jersey milletvekili Frank Pallone de katıldı. İngilizce dublajlı olarak gösterilen ve yaklaşık 90 dakika süren filmin Alman yönetmeni Eric Friedler ile ABD'nin eski başkanı George Bush döneminde, Washington'ın resmi politikasını ihlal ederek 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesinin ardından o dönemde Bush tarafından görevden alınan ABD'nin eski Erivan Büyükelçisi John Evans da etkinlikte hazır bulundu. Etkinlik sırasında milletvekilleri Schiff, Sherman ve Pallone, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını savunan ve Türkiye'yi eleştiren konuşmalar yaptı. Friedler ve Evans ile birlikte, Ermeni asıllı yönetmen Carla Garapedian ve Ermeni Anma Merkezi adlı kuruluşun müdürü Vartkes Yeghiayan, film gösteriminin ardından ABD'deki Ermeni kuruluşu Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından düzenlenen panelde katılımcıların sorularını yanıtladı. Film, Nisan ayında bazı Alman televizyonlarında yayımlanmış ve tepkilere neden olmuştu.