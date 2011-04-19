ABD Kongresi’nde “23 Nisan Teşekkürü” önerisi







YILDIZ YAZICIOĞLU Washington

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Nisan ayında ABD başkenti Washington’da Türkiye açısından geleneksel sıkıntılar yaşanması alışılmışken, ABD Kongresi’nde New York milletvekili Edolphus Towns, Türk tarafı lehine yeni bir girişime imza attı. Geçen hafta North Carolina milletvekili Virginia Foxx’un “Türkiye’yi ABD’nin stratejik ortağı” kabul ettirme karar tasarısına, bu hafta Towns’un “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan için Türkiye’ye teşekkür edilmesi” tasarısı eklendi. Ancak ABD Kongresi’nde ‘bahar sıkıntısı’ yaşanmazken, bugün sokakta YSK Kararı’nı protesto etmek üzere Kürt, 24 Nisan’da ise Ermeni Diasporası eylemi olacak.











Geçen yıl Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın henüz başkente adım attığı günlerde ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin “Ermeni soykırımı” iddiasını tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesi, Türk – Amerikan ilişkilerinde ‘bahar sıkıntısı’ yaşatmıştı. Tan, Ankara’ya geri dönmüş ve Başkan Barack Obama – Dışişleri Bakanı Hillary Clinton cephesince yürütülen ‘yumuşatma’ girişimleri sonuç verince görevine başlayabilmişti. Bu sene Cumhuriyetçi Parti’nin kontrolüne geçmiş olan ABD Temsilciler Meclisi’nde, Mayıs ayı Türkiye açısından lehte gelişmelere sahne oluyor. Geçen hafta Virginia Foxx’un Türkiye’yi övücü nitelikteki karar tasarısını, bu hafta New York’taki Türk toplumuyla yakın ilişkisi olan Edolphus Towns’un H.Res.235 sayılı tasarısı takip ediyor.





Türkiye ve Amerika’daki Türk toplumu açısından Mayıs atağı niteliğindeki bu ikinci karar tasarısı gerekçesinde, Türkiye Büyük Meclisi’nin (TBMM), savaş koşulları içerisinde 23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulduğu anımsatılıyor. Lozan Antlaşması sonrasında Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yapısını oluştururken, 23 Nisan tarihini Ulusal Bağımsızlık Günü ilan ettiğini belirtiyor. Ancak Atatürk’ün ülke bağımsızlığını korumaları için Türkiye’nin çocuklarına emanet ettiğini ve böylece 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlandığını özetliyor. Yaklaşık son 20 yıldır 23 Nisan’ın dünya çocuklarını kucakladığı ve UNİCEF tarafından desteklendiği vurgulanıyor. Tasarıda, bu gerekçeler çerçevesinde, Amerikalı çocuklara da ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür edilmesi öngörülüyor. Dikkat çekici bir nokta ise, tasarıda, “Türkiye’nin canlı parlamenter demokrasisi nedeniyle de kutlanması” talep ediliyor.







“Canlı parlamenter demokrasi” ama…





İşte tam da Towns’un karar tasarısıyla “canlı parlamenter demokrasisi” ile ABD Kongresi’nin gündeminde olan Türkiye, Washington sokaklarında ise, farklı konu başlıklarıyla gündemde yer alıyor. Gelecek TBMM’nin oluşumunda bağımsız adaylardan bazıları konusunda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yasaklama kararı çıkması bugün ABD’de de sokak protestosuna neden oluyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Washington Büyükelçiliği’nin önünde Kürt ağırlıklı bir protesto gösterisi gerçekleşmesi bekleniyor.







Massachusetts Bulvarı bölecek





Bugün sokakta, ortak kültürlerine ve acılarına odaklanmak yerine her yıl “bahar sıkıntısı” yaşamaya devam eden ABD’deki Türkler ve Ermeniler arasındaki “elçilik önü” ve “elçilik karşısı” şeklindeki kutuplaşma, bu sefer muhtemelen çoğunluğu T.C.Pasaportu sahibi Kürtler ile Türkler arasında da gerçekleşecek. Doğdukları, büyüdükleri topraklardan Atlantik ötesi uzaklığındaki insanlar, “trafiğe dolayısıyla Amerikalılara ait olan cadde” ile bölünecekler. Washington’un Massachusetts Bulvarı, bugün YSK kararını protesto için eylem kararı alan Kürtler ile gurbette Türkiye’yi savunmak gerektiğini düşünen Türkleri iki kıyısında ağırlayacak görünüyor.



Son olarak “bahar sıkıntısı” içindeki her insan gibi muhabir Yazıcıoğlu ise, 24 Nisan günü olduğu gibi her iki kıyıyı da aralarına karışıp izleyip, anlamaya çalışacak. Anımsatalım ki gelecek Cumartesi günü elçilik karşısındaki kıyıda ise Ermeniler yer alacak.



