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Dünya

ABD Kongresi yakınlarında silah sesleri

Olay yaşandığında Kongre'nin bir haftadır tatilde olması nedeniyle bölgede az sayıda milletvekili bulunduğu aktarıldı

12 Nisan 2015 03:23

ABD'nin başkenti Washington'da yer alan ABD Kongre Binası yakınlarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine Kongre Binası kapatıldı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD Kongresi önünde bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi

Polis, silahı kullanan kişiyi etkisiz hale getirirken, güvenlik gerekçesiyle Kongre'nin etrafını bir süre kapattı
      
ABD Kongresi önünde bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
      
ABD polisi, silah sesinin duyulmasının ardından ABD Kongresi'nin çevresini ve bazı yolları bir süreliğine kapattı ve şüpheli paket olup olmadığını araştırdı.
      
ABD Kongresi Polis Şefi Kimberly Schneider, silahı kullanan kişinin etkisiz hale getirildiğini, kişinin kendi kendisini vurmuş olduğunun görüldüğünü söyledi.
      
Daha sonra olayın intihar eylemi olduğu kaydedildi. İntihara kalkışan kişinin hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyor ama şüpheli dışında başka yaralananın olmadığı ifade edildi.
      
Olay, başkentte turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kiraz Çiçekleri Festivali sürdüğü sırada yaşandı.

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