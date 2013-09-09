ABD Kongresi Suriye gündemiyle açılıyor

ABD hareketli bir haftaya başlıyor. Kongre bugün açılıyor. ABD Başkanı Barack Obama da Suriye planına destek arayışında. Obama'yı yoğun bir mesai bekliyor. Hem senatoyu hem Temsilciler Meclisi'ni, hem de kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor.

Barack Obama'yı zorlu bir süreç bekliyor.



Zira Kongre'nin her iki kanadı, senato ve Temsilciler Meclisi'nin Suriye'ye müdahale konusunda nasıl bir tavır takınacağı merak konusu.

100 sandalyeli senatonun 54'ü Obama'nın partisi demokratlara ait.

Ancak şu ana kadar sadece 23 senatör Suriye'ye yönelik bir müdahaleyi destekleyeceğini ya da destekleyebileceğini açıkladı, 17'si karşı. 60 senatör ise kararsız.

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde ise kontrol cumhuriyetçilerde.

Temsilciler Meclisi'nin Suriye konusunda kendi karar tasarısını hazırlama olasılığı mevcut.

Eğer Temsilciler Meclisi kendi karar tasarısını çıkartırsa, cumhuriyetçi ve demokratların final oylaması için ortak bir tasarı hazırlamaları gerekecek.

Temsilciler Meclisi'nde demokrat üyelerin daha liberal ve daha savaş karşıtı olduğuna ayrıca Obama'nın her dediğine karşı olan muhafazakarlar bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Gelecek yıl Kongre seçimlerinin olduğu ve Kongre üyelerinin savaş karşıtlarının tepkisini çekmek istemeyebileceği de belirtiliyor.

Suriye konusundaki tasarıyla ilgili olarak final oylamasının Eylül ortasından önce gerçekşemeyebileceği belirtiliyor.

Obama sadece Kongre'yi değil, halkı da ikna etme çabasında. Başkan, Salı günü bunun için halka seslenecek., ABD'nin Suriye'ye saldırarak Ortadoğu'da yeni bir savaşı ateşleyeceğini savundu. Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan, "Kimyasal silah kullandığıma dair bir kanıt yok" açıklaması geldi. Esad, Suriye'ye yönelik saldırının kendisiyle ittifak halinde olanların misillemesine yol açacağını vurguladı.

Kongre oylaması için kritik hafta



Çarşamba günü yapılan Pew anketine göre ABD halkının yüzde 29’u Suriye’ye müdahaleyi destekliyor, yüzde 48’i karşı çıkıyor. Washington Post/ABC anketi de yüzde 59’unun karşı çıktığını gösteriyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Suriye müdahalesi için Kongre’den istediği desteği alma ihtimali düşüyor. ABD Kongresi 5 haftalık tatilin ardından bugün işbaşı yapacak. Senato kanadında oylamanın haftasonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor. Temsilciler Meclisi’nde ise kesinleşen bir tarih yok. Ancak ardı ardına yapılan anketler halkın müdahaleye karşı olduğu bir ortamda politikacıların da ‘hayır’ oyu kullanmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Amerikan televizyonlarının tam gün devam eden Suriye yayınlarında politikacılar “Seçim bölgemde tasarıya hiç destek yok” diyerek ellerinden bir şey gelmeyeceğini anlatıyor. Başkan Obama, salı günü Beyaz Saray’da Oval Ofis’ten yapacağı konuşmada halkı ikna etmeyi tekrar deneyecek. Ancak işi zor. Aynı gün televizyonlarda savaş karşıtı MoveOn hareketinin halkı müdahaleye karşı çıkmaya çağıran reklamları oynayacak.



Irak’ın hayaleti



Kongre’nin ‘hayır’ demeye yatkınlığındaki en önemli etkenlerden biri Irak Savaşı’nın hatırası... O zaman savaşa onay vermiş olan ve bunun pişmanlığını yaşayan birçok politikacı aynı hatayı tekrarlamaktan korkuyor. 2002 yılında savaşa izin veren oylamaya katılmış olan ve bugün hala Kongre’de görev yapan 162 Temsilciler Meclisi üyesinden 89’u Irak’a müdahaleyi onaylamıştı. Hala Senato’da olan 32 politikacıdan 23’ü o zaman savaş kararına destek vermişti. Bu isimlerin en azından bir kısmının şimdi Suriye’ye müdahaleye karşı çıkacağı anlaşılıyor. 2002’de savaşa ‘evet’ diyen Temsilciler Meclisi üyesi Adam Smith “Irak’tan bir şey öğrendiysek o da Amerikan askeri gücünün sorun çözmekte ne kadar sınırlı olduğudur. İç savaşa karışıp şiddeti durdurmak çok zor bir iş” diyor.



Senato’dan geçebilir



Senato’dan destek kararı çıkması imkansız değil. 100 Senatör’den 17’si ‘hayır’ oyu kullanacağını, 10’u ‘hayır’ oyu kullanmaya daha yatkın olduğunu söyledi. Ancak 23 kişi de kesin olarak ‘evet’ diyeceklerini açıkladı. Sonucu halen kararsız olan 50 Senatör belirleyecek. Temsilciler Meclisi’nde ise sadece Cumhuriyetçilerin radikal kanadı değil Demokratların büyük kısmı da müdahaleye şüpheli yaklaşıyor. Nitekim Beyaz Saray yönetimi en çok savaş karşıtı Demokratları ikna etmek için çaba sarf ediyor. Temsilciler Meclisi’ndeki 433 üyeden 111’i hayır oyu kullanacağını açıkladı, 115’i ‘hayır’ demeye daha yatkın olduğunu söyledi. Sadece 25 politikacı ‘evet’ diyeceğini açıkladı. Kararını henüz açıklamamış olan 182 temsilcinin 120’si Demokrat. Ancak herhangi bir kararın kabul edilmesi için 217 oy toplanması gerekiyor ve ‘hayır’ kampında şimdiden 226 kişi var.