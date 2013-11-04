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Dünya

ABD Kongresi, Snowden'a af fikrine karşı çıktı

Beyaz Saray danışmanı Den Pfeiffer: Snowden, Amerikan yasalarını çiğnedi. ABD'ye geri dönüp adaletle yüzleşmeli

04 Kasım 2013 09:23

Amerikan Kongresi'nin önde gelen üyeleri, ülkesinin gizli dinleme faaliyetlerini ifşa ettikten sonra Rusya'ya iltica eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın affedilmesi fikrine karşı çıktı.

Snowden, bir Alman milletvekiline verdiği mektubunda ABD'yi hakkındaki casusluk suçlamasını düşürmeye ikna etmesi için uluslararası toplumdan yardım istemişti. Snowden'ın sızdırdığı belgelerde ABD'nin birçok ülkede elçiliklerinde ya da müttefiki olan ülkelerin elçiliklerinde kurduğu istasyonlarda yıllardır Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonu dâhil her türlü elektronik iletişimi izlemeye aldığı belirtiliyor. 

30 yaşındaki Snowden, bu ifşaatlardan sonra Haziran'da Rusya'ya kaçmıştı. Rusya Temmuz 2014'e kadar Snowden'a geçici sığınma hakkı tanıdı. Geçen hafta Snowden ile görüşen, Alman Yeşiller partisi milletvekili Hans-Christian Stroebele, eski Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu uzmanın Alman hükümetini gizli dinleme ve izleme faaliyetleri konusunda bilgilendirmeye hazır olduğunu söylemişti.

 

'Gerçekleri söylemek suç değildir'

 

Snowden mektubunda "Gerçekleri söylemek suç değildir" dedi ve Amerikan yönetiminin casusluk suçlamasıyla kendisine zulmettiğini belirtti. Beyaz Saray'dan Pazar günü yapılan açıklamada Snowden'ın affedilemesinin gündemde olmadığı belirtildi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Rogers ve Demokrat Senatör Dianne Feinstein da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

 

'Kongre'ye söylemeliydi'

 

Feinstein, Snowden'ın bu ifşaatları Kongre'ye yapmak yerine başka yolları tercih ettiğini belirtti.
Dianne Feinstein "Onu dinlerdik, bilgilere bakardık. Ama bunu yapmadı. Ülkesine büyük zarar verdi. Bu yüzden af yok" dedi.

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