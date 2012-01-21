ABD Kongresi 'korsan' yasasını askıya aldı

T24 -

Senato çoğunluk lideri Harry Reid, Salı günü için planlanan oylamayı erteledi. Protestolar sayesinde Kongre'de tasarılara desteğin azalmaya başladığı belirtiliyor. Karar, internette bilgi paylaşım sitesi Wikipedia'nın, ABD Kongresi'nde gündeme gelen korsan yayıncılıkla mücadele yasası tasarısını protesto etmek için İngilizce yayın yapan sayfasını 24 saatliğine durdurmasını izliyor.Eylem, Kongre'nin görüştüğü SOPA, diğer adıyla Stop Online Piracy Act (Çevrimiçi Korsanlığı Durdurun) ve PIPA, yani Protect Intellectual Property Act (Fikri Mülkiyeti Koruyun) yasalarına tepki olarak düzenlendi.İçeriği kullanıcıları tarafından oluşturulan haber sitesi Reddit ve Boing Boing isimli blog da 24 saatlik protesto eylemine katıldı.Wikipedia sitesinde karartılan bir ekranda yer alan mesajda, ''Özgür bilginin olmadığı bir dünya düşünün'' çağrısında bulunuldu.Mesajda ayrıca insanlık tarihinin en büyük ansiklopedisini oluşturmak için 10 yıldan uzun bir süredir milyonlarca saat harcandığına dikkat çekilerek, ''Şu anda ABD Kongresi, özgür ve açık internete ölümcül darbe vurabilecek bir tasarıyı görüyor. Farkındalık yaratmak için Wikipedia'da 24 saat sürecek bir karartma uyguluyoruz'' dendi.Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, BBC'ye yaptığı açıklamada, 'SOPA'nın savunucuları, karşıtlarını korsanlığı savunan ya da mümkün kılmaya çalışan kişiler olarak gösteriyorlar. Ancak bu doğru değil. Yasa tasarısı o kadar kötü hazırlanmış ki, korsanlığı durdurmakla ilgisi olmayan şeyleri de etkileyecek' dedi.Beyaz Saray ise, yasayı veto edebileceği imasında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yabancı internet sitelerinde korsanlığın ciddi bir tehdit olduğu ve ciddi yasal düzenleme getirdiğine dikkat çekilirken, ''İfade özgürlüğüne zarar veren, siber güvenlik risklerini arttıran ya da dinamik, yenilikçi küresel internete darbe vuran bir düzenlemeyi desteklemeyeceğiz'' dendi.Söz konusu yasa tasarısını savunan milletvekilleri ise, yasanın ''korsan internet siteleri'ne kaynak sağlanmasının önüne geçeceğini söylüyorlar.Yasaların, telif haklarını ihlal eden malzemeleri içeren sitelere girişi engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.Tasarının yasalaşması halinde, telif hakları ihlal edilen içerik sahipleri ve hükümet, korsanlıkla ilişkilendirilen internet sitelerinin kapatılması için mahkeme kararı çıkarılması talebinde bulunabilecekler.Bu sitelere reklam verenlerin, para aktarımına hizmet edenlerin ve internet hizmeti sağlayanlarının da ülke dışında faaliyet gösteren 'korsan siteler'le bağları engellenecek. (BBC Türkçe)