ABD Kongresi İran'a yaptırımda uzlaştı

T24- ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin İran'a yaptırımlar tasarısı üzerinde çalışan üyeleri, Tahran hükümetini nükleer silah geliştirme çabasından caydırmayı amaçlayan yeni ekonomik yaptırımlar paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Taslak anlaşma, her ikisi de Demokrat olan, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Chris Dodd ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Howard Berman tarafından duyuruldu. İran'a benzin ve diğer ham petrol ürünlerinin ihracına engel olunması ve Amerikan bankalarının İran Devrim Muhafızlarına mali hizmetler sunan yabancı bankalarla iş yapmasının yasaklanması üzerine odaklanan taslak anlaşma, önemli İran bankaları ya da İran Devrim Muhafızları ile iş yapan yabancı bankaların Amerikan mali sistemine girişinden mahrum edilmesini öngörüyor.



İran'a ham petrol satışlarıyla ilgisi bulunan kuruluşların Amerikan pazarlarından dışlanmasını içeren düzenleme, sigorta, finans ve nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, İran'ın enerji sektörünün geliştirilmesine yardım eden yabancı şirketlere yeni cezalar getiriyor. Düzenleme, Amerikan bankalarının, İran Devrim Muhafızları ile iş yapan ya da İran'ın nükleer programına yardım eden yabancı bankalarla mali işlem yapmasını yasaklarken, ABD eyaletleri, yerel yönetimler ve diğer yatırımcıların İran'ın enerji sektörüyle ilgisi bulunan yabancı şirketlere yönelik yatırımları kısabilecekleri bir yasal çerçeveyi de sunuyor.



Dodd ve Berman, yaptıkları ortak açıklamada, "Geçen ay, BM Güvenlik Konseyi ve AB tarafından verilen çok taraflı çabaları önemli ölçüde büyütecek nitelikte, yeni yaptırımlara dair güçlü bir pakedi geliştirme niyetimizi duyurmuştuk. Bu anlaşma da tam olarak bunu yapıyor" ifadesini kullandı.



Temsilciler Meclisi geçen Ekim ayında, Senato da geçen Ocak ayında İran'a yaptırımlar konusundaki kendi tasarılarını kabul etmişti, ancak Dodd ve Berman, bu konuda yeni bir adım atmak için, BM Güvenlik Konseyi'nin kararını bekleyeceklerini açıklamıştı. Taslak anlaşmanın yasalaşabilmesi için, tasarının her iki versiyonunu birleştirmekle görevli olan Temsilciler Meclisi-Senato Konferans Komitesi'nin diğer üyelerince de onaylanması ve bu onayın ardından da Kongre'nin her iki kanadınca kabul edilmesi gerekiyor.