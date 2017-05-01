ABD Kongresi, hükümetin eylül sonuna kadar kapanmamasında anlaştı

ABD'de hükümetin fonlanmasının askıya alınarak kapanmasını önlemek için Kongre üyelerinin anlaştığı açıklandı. Kongre üyelerinin bu hafta yaklaşık 1 triyon dolarlık harcama kanununu onaylaması bekleniyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin üzerinde anlaşmaya vardığı 1 trilyonluk pakette Demokratların siyasi kazanımlarının yanı sıra Cumhuriyetçilerin talep ettiği 12.5 milyar dolarlık yeni askeri harcama ve 1.5 milyar dolarlık sınır güvenliği harcaması da bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırında inşa etmek istediği duvarın fonlanmasının da harcama kanunu taslağında yer almasındaki ısrarı nedeniyle haftalardır Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler gergin müzakereler yürürütüyordu. Ancak kısa süre önce Trump duvar ısrarından vazgeçince müzakereyi yürüten siyasilerin de eli biraz daha rahatlamış oldu.

“Harcama kanununda yer alan sınır güvenliği parası yeni duvar için değil”

Kongre üyelerinin yardımcılarından yapılan açıklamaya göre kanunda yer alan sınır güvenliği için kullanılacak paraya katı sınırlamalar getirildi.

Buna göre bu para sadece teknolojik yatırımlar ve halihazırda Meksika sınırında varolan çitlerin ve altyapının onarımı için kullanılacak.

Demokratlar pakete 160'tan fazla maddenin konmasını önledi

Senatodaki azınlık lideri Demokrat Charles Schumer "Bu ABD halkı için iyi bir anlaşma. Hükümetin kapanması tehdidini masadan kaldırıyor. Anlaşma vergi verenlerin dolarlarının etkisiz bir sınır duvarı için kullanılmamasını ve orta sınıfın dayandığı tıbbi araştırma, eğitim ve alt yapı gibi yatırımları arttırıyor" dedi.

Hem Schumer hem de Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nacy Pelosi Cumhuriyetçileri 160'tan fazla ilgisiz siyasi tedbiri paketten çıkarmaları için ikna etmekle övündü.

Bunların bazıları çevre için ayrılan fonları kesiyor ve Wall Street'in uyması gereken düzenlemelerin sayısını azaltıyordu.

Demokratlar pakete Porto Riko'ya Medicaid ödemelerini sürdürebilmesi için 295 milyon dolarlık bir yardım, uyuşturucu maddelerle mücadele için 100 milyon dolarlık fon ve enerji ile bilim alanlarında fonların artması gibi maddelerin konulmasını sağladı.

Trump nedeniyle polisin harcadığı 61 milyon dolar geri ödenecek

Harcama kanununda ayrıca Başkan Trump'ın Florida ve New York'taki konutları arasında seyahat ederken korunması amacıyla yerel güvenlik kurumlarının cebinden çıkan 61 milyon doların geri ödenmesi de Demokratların ısrarıyla yer aldı

Pakette ayrıca Batı eyaletleri için orman yangınlarını söndürme çalışmaları alanında 407 milyon dolar ayrılması ve kömür madeni işçilerine sağlık hizmeti veren programın daimi olarak uzatılması kararı yer aldı.

1 triyon dolarlık harcama kanunu çarşamba günü Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.