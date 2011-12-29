-ABD Kongresi, Filistin'e yardımı onayladı WASHİNGTON (A.A) - 29.12.2011 - ABD Kongresi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyelik başvurusunun ardından dondurulan 187 milyon dolarlık yardımın yaklaşık yüzde 20'sini serbest bıraktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerinin Filistin'e 40 milyon dolarlık ekonomik ve insani yardımı onayladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan yardımın Filistin'in istikrarına katkıda bulunacağını belirtti. Toner, daha demokratik, istikrarlı ve güvenli bir Ortadoğu bölgesinin Filistin, İsrail ve ABD'nin çıkarına olacağını söyledi. ABD'nin 2012 mali yılı bütçesinden Filistin'e yardım için 513,4 milyon dolar ayırması bekleniyor.